Покушение на Путина готовили трое россиян

Сведения о том, что украинские и российские спецслужбы якобы предотвратили покушение на Владимира Путина связаны с задержанием в начале февраля трех граждан России. Были задержаны 31-летний россиянин и двое его сообщников.

Ранее в понедельник Первый канал сообщил о том, что на премьер-министра России готовилось покушение. В Одессе, по информации телеканала, были схвачены бандиты, находившиеся в международном розыске и готовившие диверсии и теракты в Москве. О том, что задержанные - граждане России сообщает "Взгляд" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины. Россияне, задержанные 6 февраля в Одессе, подозреваются в совершении взрыва 4 января текущего года.