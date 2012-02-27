Сбитого в Подмосковье тело мужчины автовоз протащил до Москвы

В правоохранительных органах сообщили, что в воскресенье автовоз "Рольф" протащил до Москвы тело мужчины, сбитого "Газелью" на трассе в Подмосковье. Тело было обнаружено водителем автовоза, который сообщил об этом в полицию.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что "накануне около 04.00 в полицию обратился водитель, который рассказал, что в 03.55, когда он парковался у дома 8А по Проектируемому проезду, обнаружил на оси полуприцепа автовоза "Рольф" тело неизвестного мужчины. По его словам, примерно в 03.30, когда он управлял этим автомобилем и следовал по автодороге "Волга-М7", в районе города Балашиха под колеса полуприцепа что-то попало, но он, не останавливаясь, продолжил движение".



Полицейские в ходе дальнейшей проверки установили, что в 03.20 на 31-м километре указанной трассы, в Ногинском районе Подмосковья, "Газель" насмерть сбила пешехода, однако прибывшие на место происшествия полицейские тело не обнаружили.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному происшествию.