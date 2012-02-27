В Питере загорелось предприятие по производству лодок

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на предприятии по производству лодок. Инцидент произошел в ночь на понедельник. Пострадавших в результате пожара в двухэтажном здании ООО "Флинт" нет.



По данным МЧС России, огонь вспыхнул в здании, расположенном по адресу: дорога на Петрославянку, 3. Площадь пожара составила около 2,5 тысяч квадратных метров. В результате обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров, передает РИА Новости. Пожарным удалось локализовать возгорание. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации огня.