В Волгограде мужчина скончался от упавшей на него глыбы льда

В Волгограде произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина - его убила, упавшая с крыши глыба льда. Инцидент произошел в Ворошиловском районе Волгограда.



Лед, свалившийся с крыши здания, убил мужчину в субботу около 14:00 у дома 3 по улице Елецкая. На прохожего упал большой кусок льда, отколовшийся с крыши дома. Мужчина скончался на месте, передает Интерфакс. В настоящее время личность погибшего устанавливается.