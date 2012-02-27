В Москве полицейский столкнулся с тремя машинами

В Москве сотрудник полиции на служебном автомобиле протаранил три припаркованные иномарки. Авария произошла в воскресенье вечером на юге города. Пострадавших в результате ДТП нет.



Инцидент произошел у дома №21 на улице Коломенская. Полицейский, ехавший на служебной машине, не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с припаркованными у проезжей части тремя машинами, передает РИА «Новости». В настоящее время по данному факту проводится проверка.