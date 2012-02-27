В Башкирии произошел пожар в жилом доме, пострадали две девочки

В Башкирии вечером в воскресенье, 26 февраля, произошел пожар в жилом доме в селе Ильчебетово Туймазинского района. В результате с ожогами и отравлением угарным газом были госпитализированы 2 девочки - 3 и 7 лет.



Пожар произошел в 4-квартирном доме около 18.00 по местному времени (16.00 мск). Из горящей квартиры девочек вытащили очевидцы происшествия. В результате пожара дети получили серьезные ожоги тела и дыхательных путей, отравление угарным газом. В настоящее время девочки находятся в тяжелом состоянии в реанимации, передает РИА Новости. Предварительная причина возгорания - детская шалость с огнем.