Массовое убийство произошло в лесном массиве в Дагестане

При прочесывании лесного массива в Карабудахкентском районе Дагестана силовики обнаружили тела пяти охотников, все потерпевшие были застрелены, есть опасность того, что тела заминированы.





Источник сообщил РИА Новости, что все убитые были охотниками, жителями села Карабудахкент.

На место происшествия выехали саперы и сотрудники прокуратуры.