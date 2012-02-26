В Сегежском районе Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней, сообщили представители пресс-службы республиканского Управления МЧС.





"Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сегежского района на территории района введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением в частном свиноводческом хозяйстве в городе Сегежа африканской чумы свиней", — сказали в ведомстве.

"Приняты жесткие меры для недопущения распространения вируса за пределы эпизоотического очага". После выявления вируса была уничтожены восемь свиней, на территории хозяйства проведена тщательная дезинфекция.

Запрещена продажа пищевых отходов частным лицам с пунктов общественного питания, баров, ресторанов, столовых учреждений образования и здравоохранения. Вирус африканской чумы свиней является неопасным для человека заболеванием, однако он может нанести серьезный удар экономике любого региона, где развита свиноводческая отрасль.