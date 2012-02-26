Задержан житель Москвы, стрелявший в ребенка из охотничьего ружья

Полицейскими Москвы задержан житель микрорайона Люблино, ранивший ребенка из огнестрельного оружия и забаррикадировавшийся в своей квартире, сообщил представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.





Мужчина, подозреваемый в стрельбе, открыл квартиру в результате почти трехчасовых переговоров с сотрудниками полиции, отдал оружие и сдался полицейским.

Предварительно установлено, что между соседями в доме 5, корпус 1 по Люблинской улице произошла ссора в ходе которой один из жильцов выстрелил в ребенка. Помощь ему оказали прибывшие на место происшествия врачи "скорой", мальчик госпитализирован.