Водолазы обследовали после землетрясения опоры моста через Енисей

Водолазы обследовали опоры моста в Кызыле, пережившего сегодня землетрясение; серьезных повреждений не обнаружено.Мост через Енисей, который связывает левобережную и правобережную части столицы Тувы, в апреле 2011 года уже закрывался на ремонт как аварийный.

После декабрьского землетрясения эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО ЧС выявили деформацию соединительной связи металлической формы, отклонение пролетного строения от оси опоры, отсутствие соединительных деталей на опорных частях 2-й, 3-й и 4-й железобетонных опорах, трещины асфальтового покрытия моста. По предписанию отдела Госавтодорнадзора республики, он был закрыт для движения транспортных средств грузоподъемностью более пяти тонн и для пассажирских автобусов.

Также сообщается, что в Кызыле из 86 городских домов, признанных пострадавшими после декабрьского землетрясения, в 15 обнаружено увеличение трещин и дополнительные трещины. В связи с этим глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил мэрии отслеживать ситуацию в данных домах, чтобы оперативно провести эвакуацию жильцов.



