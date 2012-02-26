Ребенок ранен из охотничьего ружья в Москве

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в Москве на Люблинской улице в доме номер 5: огнестрельное ранение из охотничьего ружья получил 12-летний житель этого дома.





Сотрудники полиции и прокуратуры выясняют все обстоятельства ранения ребенка, состояние ребенка уточняется.

Предварительно, в доме произошла ссора двух мужчин, в ходе спора один из мужчин из охотничьего ружья выстрелил в сына своего оппонента, стрелявшему удалось скрыться, передают Интернет-СМИ.