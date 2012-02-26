Попавшего в ДТП сына Жириновского проверят на алкоголь (ВИДЕО)

Руководитель думской фракции ЛДПР, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и водитель "Жигулей", попавшие в ДТП в Москве, направлены на алкогольное освидетельствование. У полицейских нет оснований подозревать наличие алкоголя в крови Лебедева.



Выяснились подробности ДТП: ВАЗ-2114, находясь в правом ряду, попытался осуществить разворот в разрешенном месте и, не заметив двигавшийся в левом ряде Porsche, совершил ДТП. В результате пострадал 12-летний ребенок, находившийся в "Жигулях". Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Процедура освидетельствования в данном случае обязательна, хоть у полицейских и нет оснований подозревать наличие алкоголя в крови Лебедева. Поскольку пострадал ребенок, сын Владимира Жириновского сам настаивал на проведении алкотеста.



