В Подмосковье неопознанный до сих пор труп фура тащила 30 км

Страшная трагедия произошла ночью в Ногинском районе Подмосковья. Мужчину сперва сбила «Газель», а потом его затянуло под проезжавшую мимо фуру. Выжить после двойного ДТП было невозможно.



Около 3 часов ночи на 31-м километре Горьковского шоссе «Газель», двигавшаяся в крайнем правом ряду, сбила пешехода. Мужчина отскочил на проезжую часть и зацепился за проезжавшую левее фуру. Грузовик протащил тело несчастного около 30 км.

Искалеченное тело мужчины водитель увидел лишь после того, как приехал на завод АЗЛК, что в Юго-Восточном округе.

Водитель грузовика предотвратить трагедию не смог бы, так как тело затянуло в проем между кузовом и прицепом, увидеть и услышать что-то из кабины было невозможно, сообщает «КП».

Личность погибшего до сих пор не установлена - документов при мужчине не обнаружено, а тело сильно обезображено.



