Евпатория осталась без воды
26 февраля 2012, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Второй день большая часть крымского города Евпатория остается без воды после прорывов водовода. Прорывы в трубе появились несколько дней назад, когда непривычно сильные для Крыма морозы сменились потеплением.
Резервная вода вчера вечером стала заканчиваться, начались перебои.
Специалисты коммунальных служб города и сотрудники МЧС круглосуточно ремонтируют водовод, но пока смогли залатать только один из трех аварийных участков трубы.
В магазинах города за выходные раскуплена почти вся вода в пластиковых бутылках.
В Евпатории работают 10 автоцистерн, которые подвозят воду во дворы многоэтажек. Городские власти также опубликовали адреса резервных кранов, где жители города могут набрать воду. В санаториях Евпатории, где сейчас отдыхают около 3 тысяч человек, проблем с водой нет, поскольку у многих здравниц есть свои скважины.