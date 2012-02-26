Евпатория осталась без воды

Второй день большая часть крымского города Евпатория остается без воды после прорывов водовода. Прорывы в трубе появились несколько дней назад, когда непривычно сильные для Крыма морозы сменились потеплением.



Резервная вода вчера вечером стала заканчиваться, начались перебои.

Специалисты коммунальных служб города и сотрудники МЧС круглосуточно ремонтируют водовод, но пока смогли залатать только один из трех аварийных участков трубы.

В магазинах города за выходные раскуплена почти вся вода в пластиковых бутылках.

В Евпатории работают 10 автоцистерн, которые подвозят воду во дворы многоэтажек. Городские власти также опубликовали адреса резервных кранов, где жители города могут набрать воду. В санаториях Евпатории, где сейчас отдыхают около 3 тысяч человек, проблем с водой нет, поскольку у многих здравниц есть свои скважины.



