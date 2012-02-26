В Москве вице-спикер Госдумы от ЛДПР попал в ДТП

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и сын баллотирующегося в президенты РФ лидера Либерально-демократической партии Игорь Лебедев сегодня днем попал в ДТП в Москве. Пострадал один человек.

ДТП произошло примерно в 13.50 на улице Генерала Дорохова. Столкнулись автомобиль Porsche Cayenne и "Жигули" одиннадцатой модели. По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.

"Все живы-здоровы. Все в порядке. Сейчас ГАИ работает на месте", - сказал Лебедев, сообщает РИА Новости.



