В Москве вице-спикер Госдумы от ЛДПР попал в ДТП
26 февраля 2012, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и сын баллотирующегося в президенты РФ лидера Либерально-демократической партии Игорь Лебедев сегодня днем попал в ДТП в Москве. Пострадал один человек.
ДТП произошло примерно в 13.50 на улице Генерала Дорохова. Столкнулись автомобиль Porsche Cayenne и "Жигули" одиннадцатой модели. По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.
"Все живы-здоровы. Все в порядке. Сейчас ГАИ работает на месте", - сказал Лебедев, сообщает РИА Новости.