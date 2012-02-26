Из-за землетрясения в Восточной Сибири введён режим ЧС в Туве

В связи с сильным землетрясением, произошедшим в воскресенье в Восточной Сибири, глава Тувы дал распоряжение утвердить постановление правительства республики о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, кандидатуру которого на второй срок вчера внес Дмитрий Медведев в республиканский парламент, находится в воскресенье с рабочим выездом в Тоджинском районе. Но среагировал оперативно: связался со своим первым замом Сергеем Тену по телефону и велел подготовить соответствующие бумаги.

Пресс-служба республиканского правительства сообщает, что правительственная комиссия уже приступила к проверке всех объектов, которые пострадали в результате предыдущего - декабрьского - землетрясения, ветхие и аварийные дома, в том числе коммунальный мост через Енисей в Кызыле.

Идет сбор данных по объектам топливно-энергетического комплекса, проверяются социальные учреждения.

"Министерству дорожно-транспортного комплекса и связи поручено обеспечить бесперебойную связь с населенными пунктами. Кроме этого, Минтрансу поставлена задача подготовить аэропорт Кызыла к возможному прибытию самолетов МЧС России", - сказано в сообщении, передает Интерфакс.

"АН" писали, что сегодня на территории Восточной Сибири были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,8 по шкале Рихтера. Землетрясение не отразилось на работе Саяно-Шушенской ГЭС.

Напомним, 18 февраля глава МЧС России Сергей Шойгу на совещании по вопросу ликвидации последствий землетрясения в Туве, Хакасии и Республике Алтай заявил, что землетрясения в районе Тувы повторятся.

Вечером 27 декабря в Восточной Сибири произошло землетрясение. Оно ощущалось в целом ряде регионов, в том числе в Туве, Красноярском крае, Хакасии и Томской области.