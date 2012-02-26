После взрыва газа и пожара в многоэтажке в больницу доставлены четверо

В городе Строитель Белгородской области четыре человека госпитализированы в результате взрыва газа в воскресный полдень в жилой многоэтажке. Эвакуация жильцов завершена, из пострадавшего дома выведено 83 человека.

"АН" писали, что ранее сообщалось о пяти пострадавших при взрыве.

"В результате взрыва и пожара в больницу города Строитель были госпитализированы четыре жителя дома по улице Жукова, у всех них - ожоги различных степеней тяжести", - отметил источник в управлении здравоохранения региона Интерфаксу.

Состояние пострадавших, причина случившегося и размер ущерба уточняется.