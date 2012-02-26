Взрыв газа в многоэтажке, пятеро ранены в Белгороде

В Белгородской области днем воскресенья в результате взрыва газового баллона в многоэтажном жилом доме пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил представитель регионального МЧС России.

"В 12:50 по Москве поступила информация о взрыве газового баллона на девятом этаже десятиэтажного жилого дома в городе Строитель Яковлевского района Белгородской области", — цитирует слова источника ИТАР-ТАСС.

По словам спасателей, после взрыва на десятом этаже произошло возгорание, вследствие чего пострадали пять человек.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько пожарно-спасательных подразделений.