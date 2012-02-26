Пожар на Ордынке в Москве потушен, дом сгорел, эвакуированы 2 человека

В центре Москвы в здании по улице Большая Ордынка, 69а в воскресенье пожар потушен, сообщила пресс-службе столичного ГУ МЧС. Люди и рядом стоящие здания не пострадали. Что немаловажно, поскольку по сеседству - филиал Малого Театра на Ордынке.

Сгорели все три этажа здания.

"Площадь пожара была 300 квадратных метров, в 09.32 мск он был ликвидирован. Из здания были эвакуированы два человека", - сказал представитель пресс-службы РИА Новости. Причины и ущерб уточняются.

"АН" писали, что в воскресенье утром произошел пожар в выселенном старом трехэтажном здании на Большой Ордынке, где на первом этаже находится действующий пивбар.