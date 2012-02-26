В Москве на улице Теплый стан минувшей ночью автомобиль "ВАЗ-2104" протаранил припаркованную машину. От удара "потерпевшее" авто помяло еще четыре припаркованные рядом недешевых автотранспортных средства. Водитель "Жигулей" сбежал пешком.

Около часа ночи у дома 7 по улице Теплый Стан неизвестный водитель, управлявший машиной "ВАЗ-2104", врезался в припаркованный автомобиль Volvo.

"Удар был настолько сильным, что иномарка врезалась в припаркованные машины - Chevrolet Cruze, Nissan Cube, Mitsubishi Outlander, Opel Zafira", - сообщает в воскресенье столичный главк МВД РФ, передает РИА Новости.

После этого водитель "Жигулей", бросив свой разбитый автомобиль, скрылся с места происшествия.