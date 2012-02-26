Автобус врезался в дерево. 3 человека погибли, 8 ранены, из них 3 заблокированы

В Краснодарском крае в воскресенье утром автобус, следовавший из Тихорецка, врезался в дерево в 80 километрах от Майкопа. По предварительным данным, три человека погибли. Еще 10 пострадали, трое из них зажаты в результате аварии.

Пятеро пострадавших уже доставлены в больницу села Красногвардейское.

"Спасатели, прибывшие на место аварии, приступили к деблокированию троих пострадавших из салона автобуса, которые оказались зажаты в результате аварии. На этот час также известно, что, по предварительным данным, погибшими являются водитель автобуса и две женщины, сидевшие на переднем сидении", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель пресс-службы Южного регионального центра МЧС РФ.

Рейсовый автобус ЛАЗ с номером ТР 771 пересек сплошную линию и врезался в дерево около 11.00 мск воскресенья в Красногвардейской районе Адыгеи возле села Преображенское, на трассе Р253.