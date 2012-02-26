Началась доследственная проверка аварийной посадки Ан-148 в Петербурге

Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте инициировали доследственную проверку по факту аварийной посадкой самолета в аэропорту Пулково.



Следователя и криминалисты уже осмотрели место ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает в воскресенье Следственный комитет России.



Напомним, в 16.15 в пятницу, 24 февраля, в дежурную часть ЛОВД в аэропорту Пулково от диспетчера поступило сообщение о том, что самолет Ан-148-100В бортовой номер RA-61701, авиакомпании "Россия", следующий рейсом Берлин-Санкт-Петербург, при взлете потерял колесо левой стойки шасси.



Самолет успешно приземлился в аэропорту Пулково. Пострадавших нет.