Крупное ДТП на Ярославском шоссе в Москве: столкнулись 20 машин
26 февраля 2012, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
На Ярославском шоссе в Москве в воскресенье утром крупное ДТП произошло на Северянинском путепроводе. На скользкой дороге столкнулись около двадцати автомобилей. Пострадавших в результате ДТП, к счастью, нет.
По словам очевидцев-водителей участников аварии на Ярославке, на спуске с эстакады машины резко потеряли управляемость, из-за этого неконтролируемые автомобили врезались в соседние по потоку.