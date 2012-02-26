//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

Крупное ДТП на Ярославском шоссе в Москве: столкнулись 20 машин

26 февраля 2012, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Крупное ДТП на Ярославском шоссе в Москве: столкнулись 20 машин

На Ярославском шоссе в Москве в воскресенье утром крупное ДТП  произошло на Северянинском путепроводе. На скользкой дороге столкнулись около двадцати автомобилей. Пострадавших в результате ДТП, к счастью, нет.

По словам очевидцев-водителей участников аварии на Ярославке, на спуске с эстакады машины резко потеряли управляемость, из-за этого неконтролируемые автомобили врезались в соседние  по потоку. 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке назвал причину преступления

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке назвал причину преступления

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском объяснил причину своего поступка. Инцидент произошёл накануне вечером, 25 июля.

//В мире

Пушков объяснил, зачем Украине российский танкер

Пушков объяснил, зачем Украине российский танкер

Сенатор Совфеда Алексей Пушков предположил, для чего властям Украины могло понадобиться задержание российского танкера. По мнению Пушкова, арест судна – «продуманный враждебный ход».

//Политика

Поклонская: «Ситуация в ДНР и ЛНР не может оставаться для нас в стороне»

Поклонская: «Ситуация в ДНР и ЛНР не может оставаться для нас в стороне»

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украина не будет выполнять минские соглашения. Он добавил, что амнистия недопустима для людей, которые задействованы в военных преступлениях. Депутат Госдумы Наталья Поклонская это прокомментировала. По её словам, ситуация в ДНР и ЛНР не может оставаться для нас в стороне.

//В мире

Курт Волкер заявил о своем намерении посетить Донбасс

Курт Волкер заявил о своем намерении посетить Донбасс

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер сделал важное заявление. По словам политика, в рамках своего визита на территорию Украины он рассчитывает посетить Донбасс.

//В мире

Речь Кличко насмешила народ. Снова

Речь Кличко насмешила народ. Снова

Бывший боксёр, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз повеселил общественность своими высказываниями. На этот раз он не смог сразу выговорить словосочетание “Институт судебных экспертиз”.

//Новости СМИ2

//В мире

В Париже жара побила абсолютный температурный рекорд

В Париже жара побила абсолютный температурный рекорд

Днем в четверг, 25 июля, в Париже был побит абсолютный температурный рекорд. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники французской метеорологической службы Meteo France.

//Происшествия

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

Минувшей ночью в один из ресторанов в центре Москвы вызвали полицию. В правоохранительные органы поступило сообщение, что бывший представитель подмосковного правительства отказывается платить.

//Шоу-бизнес

Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам о своём давнем увлечении, чем вызвала неоднозначную реакцию. Одни подписчики поддержали занятие знаменитости, другие больше внимания обратили на необычный наряд.

//Шоу-бизнес

Алёна Свиридова: "брак - это полное фуфло"

Алёна Свиридова: "брак - это полное фуфло"

Известная российская певица Алёна Свиридова дважды была замужем. Наверное, знаменитости этого хватило, чтобы усомниться в идеальности брака. Свиридова решила поделиться своими размышлениями с публикой.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

Всплывет ли правда майдана?

Всплывет ли правда майдана?

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью российским СМИ заявил, что в ближайшее время новый президент Владимир Зеленский назовет имена тех, кто стрелял на майдане в 2014 году. И тех, кто отдал приказ стрелять. И судя по намекам, это будут имена далеко не российских офицеров

//Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в доме престарелых, где сварили мужчину в ванной

Прокуратура нашла нарушения в доме престарелых, где сварили мужчину в ванной

Прокуратура провела проверку в доме престарелых в городе Березники Пермского края, где пожилого мужчину сварили в ванной с кипятком. Отмечается, что инцидент произошёл 29 марта.

//Происшествия

В Челябинске автокран снёс две маршрутки, есть погибший

В Челябинске автокран снёс две маршрутки, есть погибший

В пятницу, 26 июля, в Ленинском районе Челябинска на улице Дзержинского произошло массовое ДТП с автокраном и двумя маршрутками. В результате аварии погиб один человек. На территории работают полицейские и медики. Проводится проверка.

//В мире

«Отец драконов»: китайский мальчик нашёл 11 яиц динозавров

«Отец драконов»: китайский мальчик нашёл 11 яиц динозавров

В Китае мальчик нашёл в овраге одиннадцать яиц динозавров. Овраг размыло из-за наводнения, из-за чего окаменелые находки оказались на поверхности. Учёные предполагают, что возраст яиц может превышать 66 миллионов лет.

//Шоу-бизнес

Бузова назвала дату своего последнего концерта

Бузова назвала дату своего последнего концерта

Телеведущая и певица Ольга Бузова взволновала своих поклонников сообщением о том, что скоро состоится её последний концерт. Бузова назвала дату заключительного выступления, но умолчала о причинах, передаёт КП.

//В мире

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил использовать "хорватский сценарий", чтобы "освободить" неподконтрольные Киеву регионы в Донбассе. По его словам, на территорию Республики следует ввести иностранных военных

//Общество

Подвиг величайших артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

Подвиг величайших артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

В тяжелые, страшные годы Великой Отечественной войны наш народ совершил огромное количество подвигов, которые известны, но забыты. Многим героям, простым солдатам, летчикам, генералам и маршалам возведены монументы, обелиски, созданы памятные мемориалы.

//Общество

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Свою популярность сегодня народный артист России Виктор Сухоруков отрицает, считая, что среди его новых киноработ нет таких ярких открытий, какие случились в фильмах Алексея Балабанова в 90-х («Бедный, бедный Павел», «Агитбригада «Бей врага!»,«Не хлебом единым», «Пассажирка» «Остров»).

//Политика

Сотрудник задержанного российского танкера рассказал подробности инцидента

Сотрудник задержанного российского танкера рассказал подробности инцидента

Старший механик задержанного в порту Измаил российского танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал подробности произошедшего инцидента. По его словам, члены экипажа не знали, что раньше у судна было другое название.

//В мире

Китай обвинит США в расовой дискриминации

Китай обвинит США в расовой дискриминации

В Китае заявили, что, несмотря на всю показную толерантность, Соединённые Штаты так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию, что говорит о лицемерии Вашингтона.

//Общество

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме объяснили, как пройдёт День Военно-морского флота России для украинских кораблей, находящихся в Севастополе. Депутат Дмитрий Белик рассказал, примут ли суда участие в российском параде.

//В мире

Помпео рассказал, что США снизили возможность РФ "влиять на выборы"

Помпео рассказал, что США снизили возможность РФ "влиять на выборы"

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заверил, что Америка сократила возможность России влиять на выборы. Однако для демократии США появились новые угрозы: Иран, Китай и Северная Корея.

//Культура

Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Видеомонтажер из американского штата Орегон Зак Кинг видеофокус. Нарисовав лестницу на стене, он поднимается на ней на крышу.

//Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Вечером в четверг, 25 июля, сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в подмосковном Раменском. Ранее стало известно, что злоумышленника ищут правоохранители.

//В мире

В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В воскресенье, 28 июля, партия "Альянс патриотов Грузии" проведет в Батуми митинг. Одним из требований активистов будет отказ властей страны от воинственной риторики в отношении Российской Федерации.

//Происшествия

СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

Вечером в четверг, 25 июля, в СМИ появилась информация о том, что на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка. Происшествие случилось ранее сегодня на детской площадке.

//Шоу-бизнес

Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Поклонники знаменитой певицы Валерии пришли в восторг от фотографии артистки в блестящем наряде. Знаменитость вечером в четверг, 25 июля, решила поделиться со своими подписчиками кадром из-за кулис.

//Здоровье

Ученые рассказали, чем грозит привычка пропускать завтраки в подростковом возрасте

Ученые рассказали, чем грозит привычка пропускать завтраки в подростковом возрасте

Ученые из Медицинской школы при Университете Сан-Паулув Бразилии провели масштабное исследование и выяснили, как влияет привычка пропускать завтрак в подростковом возрасте на здоровье в будущем.

//Новости партнеров

//Общество

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская о перспективе создания Крымской национальной автономии

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская о перспективе создания Крымской национальной автономии

Депутат Госдумы РФ Наталья ПОКЛОНСКАЯ прокомментировала «Аргументам недели» заявление политического советника президента Украины Никиты ПОТУРАЕВА о перспективе создания Крымской национальной автономии

//В мире

Глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании обсудили Brexit

Глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании обсудили Brexit

В четверг, 25 июля, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили Brexit. Отмечается, что политик и дипломат провели ранее сегодня телефонную беседу.

//В мире

В Белом доме рассказали подробности разговора Трампа с Зеленским

В Белом доме рассказали подробности разговора Трампа с Зеленским

Вечером в четверг, 25 июля, в Белом доме рассказали о беседе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая состоялась ранее сегодня.

//В мире

На Украине заявили о массовом отравлении рек

На Украине заявили о массовом отравлении рек

Ассоциация рыболовов Украины распространила заявление о массовом отравлении рек. Заявляется о том, что Украина начинает страдать от нехватки чистой воды.

//Общество

Стало известно, чем будет заниматься 6-летний "охранник" Кадырова

Стало известно, чем будет заниматься 6-летний "охранник" Кадырова

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров в четверг рассказал, чем будет заниматься шестилетний мальчик Магомед-Эми Газиев, который ранее стал "охранником" главы республики Рамзана Кадырова.

//В мире

Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

Президент США Дональд Трамп днем в четверг, 25 июля, поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Установлена личность подозреваемого в нападении на женщину на детской площадке в Раменском

Установлена личность подозреваемого в нападении на женщину на детской площадке в Раменском

Вечером в четверг, 25 июля, стало известно, что следователям удалось установить личность мужчины, который нанес женщине не менее 20 ножевых ранений на детской площадке в подмосковном Раменском.

//В мире

Военный полигон горит в Германии

Военный полигон горит в Германии

Военный полигон горит неподалеку от города Йютербог в Бранденбурге на северо-востоке Германии. Согласно последней информации, пламя на эту территорию перекинулось от пожара, распространившегося в лесу.

//В мире

Долг Украины вырос до 80 миллиардов долларов

Долг Украины вырос до 80 миллиардов долларов

За один месяц государственный долг Украины увеличился на 2 миллиарда долларов. Таковы данные Министерства финансов Украины.

//Шоу-бизнес

Поклонники восхитились красотой и яркостью Надежды Бабкиной на новом фото

Поклонники восхитились красотой и яркостью Надежды Бабкиной на новом фото

Поклонники Надежды Бабкиной восхитились красотой и яркостью известной артистки на новой фотографии. Певица опубликовала снимок, на котором она позирует с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

//В мире

Против автора предвыборного ролика, где сбивают Зеленского, завели дело

Против автора предвыборного ролика, где сбивают Зеленского, завели дело

Штаб Зеленского «Команда Зе» сообщил о возбуждении уголовного дела. Обвиняемым стал автор ролика, в котором подавшегося в политику шоумена сбивает грузовик. Сообщается, что его уже нашли.

//В мире

Власти США приняли решение вернуть смертную казнь

Власти США приняли решение вернуть смертную казнь

В четверг, 25 июля, стало известно, что правительство Соединенных Штатов Америки приняло важное решение. Власти страны намерены вернуться к исполнению смертных приговоров на федеральном уровне.

//Новости МирТесен

//В мире

Порошенко рассказал, как прошел допрос

Порошенко рассказал, как прошел допрос

Бывший президент Украины раскрыл подробности своего вызова в Госбюро расследований. Допрос проходил в четверг, несколько часов назад. Следователь задавал вопрос касательно продажи завода «Кузница на Рыбальском». По словам Петра Порошенко, он дал следователям все пояснения

//В мире

Стало известно, в каких странах чаще всего болеют дети туристов из России

Стало известно, в каких странах чаще всего болеют дети туристов из России

Стало известно, в каких странах дети туристов из России болеют чаще всего. Специалисты подсчитали, на каких курортах родители максимальное количество раз обращались за медпомощью в 2017 и 2018 годах.

//Происшествия

В Подмосковье неизвестный нанес женщине смертельное ранение

В Подмосковье неизвестный нанес женщине смертельное ранение

В четверг, 25 июля, неизвестный нанес смертельное ранение женщине в Подмосковном Раменском. Данную информацию предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

//В мире

Еще в одном немецком городе установлен температурный рекорд

Еще в одном немецком городе установлен температурный рекорд

Днем в четверг, 25 июля, в Германии был зафиксирован очередной температурный рекорд. Соответствующую информацию журналистам ранее сегодня предоставили сотрудники метеорологической службы ФРГ.

//В мире

Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса

Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса

Четверо человек пытались напасть на автомобиль бывшего президента Украины. Инцидент произошел после его выхода из здания Государственного бюро расследований, куда Петр Порошенко прибыл на допрос.

//Шоу-бизнес

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского не устает признаваться в любви покойному мужу, но старается жить весело и счастливо. В честь своего дня рождения Флоранс опубликовала яркое фото в купальнике.

//Культура

Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме "Брат-3"

Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме "Брат-3"

В анонсированной Стасом Барецким картине «Брат-3» заявлено участие голливудского актера Микки Рурка. Заявление громкое, но очень похоже на фейк.

//В мире

Актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии коллажем с Шойгу

Актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии коллажем с Шойгу

Звезда Голливуда, немецкий актер Тиль Швайгер, опубликовал в своем Instagram мем-коллаж, в котором была высмеяна министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

//В мире

Посольство в Киеве: экипаж российского танкера отправился домой

Посольство в Киеве: экипаж российского танкера отправился домой

Посольство Российской Федерации в Киеве днем в четверг, 25 июля, подтвердило, что экипаж задержанного на Украине танкера РФ освобожден. В настоящий момент моряки направляются домой – в Россию.

//Происшествия

Незаконный детский лагерь обнаружили под Красноярском

Незаконный детский лагерь обнаружили под Красноярском

На берегу реки Мана под Красноярском в рамках рейда был обнаружен незаконный детский лагерь. Соответствующую информацию днем в четверг, 25 июля, предоставили журналистам в краевом главке МВД.

//Общество

СМИ: Михаил Ширвиндт разводится с женой

СМИ: Михаил Ширвиндт разводится с женой

В четверг стало известно, что шестидесятилетний телеведущий, теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт разводится с супругой. Согласно последней информации, мужчина подал на развод еще 17 июля.

//Общество

В Югре после ливня с тротуара сошел асфальт. А качество его укладки так хвалил мэр

В Югре после ливня с тротуара сошел асфальт. А качество его укладки так хвалил мэр

В Югре после ливня с тротуара сошел асфальт, качество укладки которого так нахваливал мэр города. Недавно он был с инспекцией на этой улице в Нянгани и в своем микроблоге рассыпался в комплиментах строителям

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры