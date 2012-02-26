В Восточной Сибири произошло землетрясение магнитудой 6,8 по шкале Рихтера

В Иркутской области и Хакасии в воскресенье произошло землетрясение. Толчки магнитудой 6,8 по шкале Рихтера ощущались жителями в течение примерно четырех-пяти минут, с 15.19 (10.19 мск) до 15.24 местного времени.

У жителей верхних этажей высотных зданий посыпались вещи с верхних полок. В домах трещали стекла, раскачивались люстры, передает РИА Новости.

В настоящее время Байкальская геофизическая служба и МЧС уточняет информацию об эпицентре сейсмособытия.