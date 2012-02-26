В Петербурге пропал шестиклассник

В правоохранительные органы Красносельского района обратилась местная жительница: у нее пропал сын, 1999 года рождения. Мальчик ушел из дома еще 23 февраля вечером. Сказал, что идет в компьютерный клуб поиграть. И до сих пор не вернулся. Мать обратилась в полицию в пятницу, 24 февраля.



- Проводится доследственная проверка по факту исчезновения ученика 6 класса, - сообщает Следственный комитет Петербурга. – В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождение школьника, а также выяснение всех обстоятельств происшедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.