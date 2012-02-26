Умер шестой человек из числа пострадавших от взрыва в подмосковной пекарне

В Люберцах в Ожоговом центре Московской области в ночь на воскресенье скончался еще один пострадавший при взрыве в подмосковной пекарне в воскресенье. Врачи неделю боролись за его жизнь. У молодого человека было 80% ожогов тела.

"Сегодня в 03:00 в областном ожоговом центре умер 22-летний молодой человек, который пострадал при взрыве в пекарне в подмосковном поселке Горки-25", - сообщил Интерфаксу источник в медицинских кругах.

Таким образом, число погибших в результате взрыва и пожара достигло 6.

"АН" писали, что накануне ночью умер пострадавший от взрыва в пекарне со 100% ожогов тела.

Напомним, взрыв произошел вечером 19 февраля. Взрыв баллона в здании в Дмитровском районе Московской области в закрытом военном поселке Горки-25 в минувшее воскресенье привел к пожару на площади 300 квадратных метров. Во время пожара, который был ликвидирован спустя шесть часов, взорвалось еще семь баллонов.

На месте погибли два работника заведения, граждане СНГ. Через несколько дней в больнице умерли ещё двое пострадавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Владелец заведения взят под стражу и находится в СИЗО.