При пожаре на исследовательской станции в Антарктиде погибли двое военных

На антарктической исследовательской станции "Команданте Ферраз" в субботу двое военнослужащих погибли, один получил ожоги и ранения в результате пожара. Военные погибли, вступив в борьбу с огнем, сообщил глава минобороны Бразилии Селсу Аморим.

Возгорание произошло в строениях бразилькой научно-исследовательской станции, где были сосредоточены научные лаборатории. Весь исследовательский персонал удалось оперативно эвакуировать на материк в чилийский город Пунта-Аренас. Для этого пришлось задействовать вертолеты.

Помощь в чрезвычайной ситуации бразильцам оказали чилийские и польские полярники, передает ИТАР-ТАСС. Личный состав обслуживающего подразделения ВМС Бразилии, занятый тушением пожара, вынужден был в итоге покинуть базу из-за ненастной погоды.

По информации министерства обороны Бразилии, военные вернутся на базу сразу же, как только позволят погодные условия. Объем ущерба, нанесенного пожаром, еще уточняется. Для эвакуации на родину бразильских полярников в Пунта-Аренас направлен транспортный самолет ВВС Бразилии.