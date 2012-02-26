В Омской области КАМАЗ под управлением солдата врезался в Nissan, есть жертвы

В Омской области в результате ДТП с участием военнослужащего погибли два человека. В субботу, 25 февраля, грузовой автомобиль "КамАЗ" под управлением солдата-срочника выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan.

ДТП произошло недалеко от города в районе деревни Ульяновка. Погибли пассажиры иномарки, водитель получил травмы. Один из них скончался на месте происшествия, другой - в автомобиле скорой медицинской помощи.

Водитель легкового автомобиля пострадал и с полученными травмами доставлен в больницу. По данным ГИБДД по Омской области, окончательно причины ДТП будут установлены в ходе проверки.