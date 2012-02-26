В Москве на Большой Ордынке горит трехэтажное здание

В центре Москвы произошел пожар в воскресенье утром в выселенном старом трехэтажном здании на Большой Ордынке, где на первом этаже находится действующий пивбар. Сведений о пострадавших не поступало.

Загорелось здание по адресу: улица Б. Ордынка, 69а.

"По предварительным данным, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, огонь распространился на все три этажа", - сказал источник в правлоохранительных органах Москвы, передает РИА Новости.

Отметим, что рядом с горящим зданием, на Большой Ордынке, 69 расположен филиал Малого театра (здание перестроено в 1914 году архитектором Н. А. Спириным).