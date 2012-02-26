Во Внуково самолет «Премьер-1» выкатился за пределы ВПП на 45-50 м

В московском аэропорту "Внуково" самолёт бизнес-авиации «Премьер-1» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 45-50 метров. Пострадавших в результате происшествия нет, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Инцидент произошел накануне при взлёте самолета «Премьер-1». По неустановленной пока причине авиалайнер остановил взлет и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Источник в диспетчерской службе аэропорта "Внуково" сообщил, что самолет «Премьер-1» совершал чартерный бизнес-рейс. Маршрут не назвали.