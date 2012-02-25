ДТП в Подмосковье унесло жизни пяти человек

В Луховицком районе Подмосковья сегодня при столкновении двух машин погибли пять человек.

Столкнулись легковые автомобили Audi-100 и Peugeot, погибли пять человек, 4 человека в Audi и один - в Peugeot.

Виноват водитель Audi, который выехал на встречную полосу. Авария произошла на 128-м километре трассы М-5 "Урал".

Движение в районе ДТП не перекрывалось. Обстоятельства и причины дорожного происшествия выясняются, сообщает РИА Новости.



