В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили, что в столичном метро на станции "Павелецкая" кольцевая в результате ссоры ранены два человека, полицейские задержали гражданина Таджикистана, который ранил ножом двух пассажиров.



По информации пресс-службы, в субботу около 16:00 мск в вагоне поезда на станции метрополитена "Павелецкая" кольцевой линии возникла ссора между тремя молодыми людьми. В результате чего один из них нанес ножевые ранения двум другим участникам ссоры и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции на московском метрополитене.



В пресс-службе рассказали, что задержанный оказался гражданином Таджикистана, в настоящее время с ним проводятся оперативно-следственные действия.



Двум пострадавшим - гражданину Киргизии и россиянину была оказана медицинская помощь, отметили в пресс-службе.