Взрыв в гараже: два человека погибли, один обгорел в Самарской области

В Самарской области в 40 километрах к западу от столицы региона в городе Кинель в субботу днем произошел взрыв в районе гаражного массива. В центре инцидента оказались трое: двое погибли, один госпитализирован.

"Взрыв произошел в гаражном массиве на улице Южной внутри кирпичного гаража, взорвался баллон с пропаном. В результате взрыва два человека погибли, еще один с многочисленными ожогами госпитализирован в больницу", — сообщила пресс-секретарь Следственного управление СКР по Самарской области Елена Шкаева Интерфаксу.

Ведется доследственная проверка.