Глыба льда с козырька самовольно переоборудованной лоджии убила человека

В Ворошиловском районе Волгограде в субботу днем упавшая с крыши дома по Елецкой улице глыба льда весом с тонну убила насмерть пожилого мужчину, на вид лет 60-ти, личность которого устанавливается.

Инцидент произошел около часа дня сегодня. На мужчину с крыши дома по ул. Елецкой, 3 упала снежно-ледяная масса, в результате чего пострадавший скончался на месте.

"На данный момент проводится осмотр погибшего, а затем приступим к осмотру крыши. Сейчас установлено, что мужчина погиб из-за того, что на него упала глыба льда", - рассказала старший следователь следственного отдела по Ворошиловскому району города Волгограда Ирина Корчагина, передает волгоградский новостной портал V1.ru.

В прокуратуре Ворошиловского района сообщили, что снежно-ледяная масса, предположительно, упала не с крыши дома, а с козырька лоджии последнего этажа.

"С учетом того, что с момента происшествия прошло мало времени, говорить о причинах произошедшего пока рано. Сейчас будет произведен осмотр крыши. Но на данный момент есть предположение, что снежная масса упала на мужчину с козырька самовольно переоборудованной лоджии, расположенной на последнем этаже дома. Даже при первичном осмотре видно, что на крыше дома №3 по улице Елецкой нет сосулек. Кроме того, неделю назад мы проводили проверку, и крыша данного дома была чистой, претензий не было", - заявила заместитель прокурора Ворошиловского района Ольга Поливанова.

На месте ведется проверка.