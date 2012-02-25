На острове в Индийском океана потерпел крушение самолет

В горах французского острова Реюньон в Индийском океане потерпел аварию одномоторный легкий самолета Cessna. Самолет совершал экскурсионый полет над центральным горным массивом Реюньона. Четыре человека пострадали.



Самолет совершал экскурсионный полет над центральным горным массивом Реюньона. На борту находились пилот и трое туристов. Возникла техническая неисправность и летчик решил совершить экстренную посадку на один из горных склонов высотой 1,8 тысячи метров над уровнем моря, сообщают Вести.ру.

После падения пилот по рации вызвал диспетчеров. Пострадавших в авиакатастрофе забрал вертолет жандармерии. Все они доставлены в больницу административного центра острова — Сен-Дени.



