До 5 увеличилось число погибших от взрыва в пекарне в Подмосковье (ВИДЕО)

Число жертв взрыва в пекарне в Дмитровском районе Подмосковья достигло пяти человек. Этой ночью скончался ещё один пострадавший — у него было обожжено 100 процентов тела. Врачи боролись за его жизнь почти неделю.

Восемь человек до сих пор находятся на лечении, сообщил телеканал "Россия 24".

"АН" писали, что взрыв в пекарне военного городка Горки-25 произошел вечером 19 февраля. Вспыхнул пожар, потушить его удалось лишь через шесть часов. На месте погибли два работника заведения, граждане СНГ. Через несколько дней в больнице умерли ещё двое пострадавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Владелец заведения взят под стражу и находится в СИЗО.