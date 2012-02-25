На Украине произошло массовое отравление сотрудников предприятия "Глория-Джинс". Инцидент произошел в городе Рубежное Луганской области. В результате из цеха по производству одежды были госпитализированы 17 человек.

По данным МЧС Украины, работники цеха были доставлены в больницу с признаками отравления. Всего в цехе во время смены работали 32 человека. В настоящее время сотрудники областной СЭС проводят работу по определению причин отравления, передает РИА Новости. Расследование также проводят правоохранительные органы.