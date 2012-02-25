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Профессии адвоката и нотариуса стали самыми опасными

25 февраля 2012, 12:52 [«Аргументы Недели», Надежда Попова ]

Профессии адвоката и нотариуса стали самыми опасными
Фото с www.newsland.ru

Адвокатское сообщество Санкт-Петербурга выразило крайнее беспокойство по поводу участившихся случаев нападения на адвокатов. За 5 лет в городе на Неве погибли несколько десятков сотрудников адвокатских и нотариальных контор, сообщает pravoisud.ru. Не отстают от Питера Москва, Смоленск и даже... Страсбург. С чем это связано? И кто может защитить адвокатов от кровавых разборок?

60 дел Иосифа Габунии

В Петербурге, в самом центре пытались зарезать известного адвоката Иосифа Габунию. Адвокат ехал в своей машине по делам. Убийца следовал за ним на своем автомобиле. И когда Габуния вышел из авто, на него напал крепкий мужчина с ножом. Он несколько раз ударил Габунию в область шеи. Но адвокат сумел выбить нож. Нападавший ретировался. Габуния смог добраться до травмпункта. Оттуда его срочно госпитализировали в Мариинскую больницу. Врачи сделали сложную операцию, наложили на горло 5 швов. По мнению коллег, адвоката хотели не попугать, а именно убить. Ранее на Габунию уже совершались нападения. В производстве адвоката в тот момент находилось более 60 уголовных дел.

Кому же так насолил защитник?

«Магнум» в кармане

Недавно в Питере попытались расправиться и с адвокатом «жемчужного прапорщика» Вадима Бойко Александром Ерошенко. Он был жестоко избит в подъезде своего дома по Комендантскому проспекту. Адвокат получил открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. В тяжелом состоянии был госпитализирован в Александровскую больницу. А ранее был избит  сам «жемчужный прапорщик», получивший дурную славу после того, как в интернет попала видеозапись  разгона митинга сторонников Эдуарда Лимонова. Бойко обозвал участников акции «хорьками». И побил дубинкой. Прозвище прапорщик получил из-за жемчужного браслета, который был у него на руке.

На адвоката Сергея Рудченко напали тоже в центре Петербурга. К нему подошли два человека с огромным букетом роз. В этом букете и была спрятана стальная труба. Рудченко били по голове. От верной смерти адвоката спасли прохожие: они сумели очень быстро вызвать милицию. Рудченко был отправлен в 442-ой военный госпиталь.

Гораздо меньше повезло другому питерскому адвокату Владимиру Гарнину. После удара по голове он потерял сознание. Очнулся в травмпункте. Адвокат Гарнин занимался скандальным делом Игоря Ильясова, владельца автомобиля, который сотрудники ГИБДД эвакуировали на штрафстоянку прямо с восьмилетним Сашей, сыном Ильясова. Игорь Ильясов оставил машину всего на 5 минут, выбежав в магазин за бутылкой воды.

А покушение на адвоката Игоря Латышева, сотрудника филиала «Адвокат» коллегии адвокатов палаты Ленинградской области, закончилось летальным исходом. Убийца поджидал Латышева на автостоянке на улице Ольховой. Адвокат получил 7 пуль. И скончался на месте. Следователи выяснили: Латышев ждал нападения, потому-то и носил в кармане пистолет «Магнум». Но воспользоваться оружием не успел.

Заметки на полях

По данным специалистов Федеральной палаты адвокатов, если в 2008 году нападения на адвокатов происходили один раз в месяц, то в 2009 году защитников стали убивать в среднем два раза в месяц. За 2010 произошло около трех десятков убийств и нападений на адвокатов. В 2011 году цифра увеличилась до 43.

След «Белой стрелы»

 

Громкое покушение на адвоката произошло в Смоленске. Убийцы обстреляли адвоката Смоленской коллегии адвокатов Валерия Ивченкова. ЧП случилось у входа в гаражно-строительный кооператив «Брилевский». Ивченков получил 6 ранений. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

Начальник отдела по расследованию особо важных дел областной прокуратуры Александр Стародубов сообщил журналистам, что отрабатываются самые различные версии покушения. В том числе – бывшая профессиональная деятельность потерпевшего, бизнес и личные неприязненные отношения. Оказывается, до занятия адвокатурой Ивченков работал следователем областной прокуратуры по особо важным делам. И занимался - в том числе - скандально известным делом «Белой стрелы». В качестве обвиняемых тогда проходили сотрудники УБОП ( они обвинялись в том, что расстреливали криминальный элемент без суда и следствия – «АН»).

Тех, кто покушался на бывшего следователя, ищут до сих пор.

 

Из досье "АН"

Убийства и покушения 2000-2011 гг.

 

2000 г.

Тюмень

Убит адвокат Владимир Лавренов.

Камчатка

Адвокат Владимир Крузе был застрелен возле избирательного участка в городе Елизове.

2001 г.

Санкт-Петербург

Избит 78-летний председатель Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Артемий Котельников.

Ровно через сутки убит на 45-летний сотрудник юридической консультации № 10 Андрей Екатериничев.

2002 г.

Красноярск

Убит адвокат Артём Косогов, представлявший интересы бизнесмена Вилора Струганова (Паша Цветомузыка).

Москва

Убит 43-летний московский адвокат Александр Щупляк.

Санкт-Петербург

Двое неизвестных избили адвоката юридической фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Григория Чернышова.

Новосибирск

Выстрелами в голову убит адвокат Московской межрегиональной коллегии Иван Цыганцов.

Курган

44-летнего адвоката Александра Антошкина расстреляли через окно его офиса на первом этаже.

2003 г.

Новосибирск

Застрелен заслуженный адвокат РФ Александр Прозоров, представлявший интересы олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Каменск-Уральский

В подъезде жилого дома расстреляли 38-летнего адвоката Андрея Расторгуева.

2004 г.

Санкт-Петербург

Найдена мертвой 43-летняя Ирина Николаева. Она скончалась от множественных ножевых ранений.

Новосибирск

Убит член Новосибирской международной коллегии адвокатов Амаяк Гандилян.

Москва

Совершено покушение на адвоката Сергея Доценко. Адвокат в тяжелом состоянии отправлен в больницу.

Санкт-Петербург

22 декабря совершено нападение на адвокатскую консультацию «Холмс». В это время в конторе находились 42-летняя заведующая консультацией Ольга Седова и ее клиентка. В помещение вошел мужчина, который несколько раз выстрелил в женщин. Адвокат получила несколько огнестрельных ранений и была госпитализирована. Клиентка скончалась на месте.

Астрахань

Убит 46-летний председатель Гильдии московских адвокатов, почетный адвокат РФ Евгений Замосковичев.

2005 г.

Астрахань

В адвокатскую контору ворвались трое в масках и нанесли смертельные ножевые ранения адвокатам Игорю Розенбергу и Сергею Жалилову.

Московская область

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Елена Яцык застрелена в деревне Проводы Домодедовского района.

Москва

Скончался представитель Елены Батуриной, адвокат Адвокатской палаты Московской области Дмитрий Штейнберг, ранее избитый в подъезде своего дома.

2007 г.

Санкт-Петербург

Адвокат Городской коллегии адвокатов 42-летний Дмитрий Соболев застрелен 1 августа в Калининском районе.

Владивосток

20 августа по дороге на работу убит адвокат консультации № 128 Станислав Береженцев.

2008 г.

Санкт-Петербург

Иваново

Расстрелян адвокат, председатель коллегии «Адвокатский центр» Олег Суетин. Одна из основных версий следователей – заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью.

Новосибирск

Бейсбольной битой избит адвокат Сергей Курилов.

Московская область

Ночью на трассе Рязанско-Егорьевского направления убит адвокат, заведующий филиалом № 21 Московской областной коллегии адвокатов Андрей Беляев.

Владивосток

Избита адвокат Маргарита Волкович. Ей нанесли больше десятка ударов по голове.

Тольятти

Адвокат Вера Соколова попала в реанимацию с черепно-мозговыми травмами после того, как неизвестные избили ее железными прутьями.

Москва

Избит адвокат Виктор Паршуткин. Адвокат имел отношение к делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова.

 

Вологодская область

Двое неизвестных напали на члена Адвокатской палаты Вологодской области Валерия Хренова и нанесли ему ножевое ранение .

Республика Башкортостан

В Уфе совершено вооруженное нападение на адвоката Урала Хамзина.

Архангельск

Нападению подвергся адвокат Илья Уткин.

Вологда

Около своего дома убит адвокат Адвокатской палаты Вологодской области Михаил Красовский.

Череповец

Неизвестные расстреляли адвоката Святослава Гаврилова.

Кисловодск

Трое сотрудников милиции избили адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края Игоря Красноперова.

Ставрополь

Убит адвокат Анатолий Резников.

2009 г.

Москва
Адвокат Станислав Маркелов убит на улице Пречистенка.



2010 г.

Красноярск

Убит известный адвокат Алексей Грянкин. Тело адвоката обнаружили во дворе дома в Советском районе. Ему перерезали горло.

2011 г.

Рязань

Убита адвокат Ирина Фетисова. Двое в масках нанесли 39-летней женщине множественные ножевые ранения.




30 побед в Страсбурге

Да, убийцы не щадят даже адвокатов- женщин. Известного адвоката Карину Москаленко ( процессы по делу ЮКОСа и расследование убийства журналиста Анны Политковской) попытались отравить в Страсбурге . Там, где находится Европейский суд по правам человека. В машине Москаленко сотрудники французских правоохранительных органов обнаружили огромное количество ртутных шариков. Госпоже Москаленко и всей ее семье - включая троих детей - пришлось проходить длительное медицинское обследование.
Карина Москаленко прославилась, благодаря своим победам в Европейском суде по правам человека. Она выиграла более 30 дел. В 2003 году ее избрали Международную комиссию юристов (ICJ), штаб-квартира находится в Швейцарии. В 2006 году адвокат получила награду Международной Хельсинкской федерации по правам человека. Но не все так высоко ценят заслуги независимого адвоката. В 2007 году Генеральная прокуратура РФ пыталась лишить Карину Москаленко адвокатского статуса. Но Совет адвокатской палаты отказался лишать Москаленко профессионального статуса.

Каким же мужественным человеком нужно быть, чтобы противостоять неповоротливой российской судебной системе в Страсбурге.

Степень защиты ничтожна, как и у журналистов

- Профессия адвоката становится очень опасной для жизни, - признался «АН» известный российский адвокат Александр Островский.- Многочисленные обращения в правоохранительные структуры не всегда встречают понимание. Но это совершенно неприемлемо для общества, которое стремится жить по канонам права, и государства, которое претендует на то, чтобы называться правовым. По-моему, все участники судебно-правовой системы, будь то судья, следователь, прокурор или адвокат должны быть в равной степени защищены от посягательств. А адвокат не защищен ничем. Степень его защиты так же ничтожна, как и у вас, у журналистов!

Что верно – то верно.

 

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Госдума запретила выдачу микрозаймов под залог жилья

Госдума запретила выдачу микрозаймов под залог жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям.

//В мире

В Boeing обнаружили неполадки в двигателе нового лайнера

В Boeing обнаружили неполадки в двигателе нового лайнера

В компании Boeing рассказали, что первый полёт нового самолёта Boeing-777Х перенесён на начало 2020 года. В корпорации объяснили, что это произошло из-за ряда проблем, связанных с разработкой двигателя.

//Политика

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Военные Малайзии вынуждены были организовать секретную операцию для того, чтобы получить "черные ящики" потерпевшего крушение MH17, которыми, как выяснилось, пытались завладеть США и Украина.

//Общество

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Лето – самое время для свадеб, пикников и других гуляний. Но не всегда все так гладко, как хотелось бы. Курьезные, анекдотичные и даже драматичные случаи на таких мероприятиях – не редкость. «Аргументы Недели» узнали, что может пойти не так в разгар веселья.

//Общество

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская предложила способ, как сделать Россию популярной страной для путешествий.

//Общество

Норвежская клубника

Норвежская клубника

В одном из предыдущих номеров («Первый урожай фасоли в начале июля!» «АН»№27 от 17.07.19) мы рассказали о том, как эколог Артур Мовсисян помог другу вырастить ранний урожай фасоли из Ашхабада. И то, что ранний, и то, что эндемичный – всё это отрицается современной агрономией.

//Авторы АН

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