Из окна отеля в центре Петербурга выпала девушка

Из окна отеля "Атриум" в центре Петербурга выпала девушка, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Сегодня 2.30 ночи в правоохранительные органы Центрального района поступило сообщение о том, что из окна дома № 2 по Исполкомской улице произошло падение человека с высоты.



Прибывшие сотрудники полиции установили, что из номера, расположенного на пятом этаже отеля «Атриум», выпала неизвестная девушка в розовой кофточке, на вид 25-27 лет. На данный момент известно лишь имя упавшей – Мария.



Обстоятельства происшествия уточняются.