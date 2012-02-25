Самолет едва не унес пассажиров на тот свет

Самолет рейса № 472 «Омск – Санкт-Петербург», принадлежащий авиакомпании «Россия», так и не поднялся в воздух – виной всему серьезная неисправность гидравлической системы, которую инженеры-авиатехники обнаружили уже после посадки пассажиров на борт. По сообщению инсайдерского источника поломка была настолько серьезной, что сесть лайнер, взлети он, уже бы не смог.



На борту судна находилось 33 пассажира, детей среди которых не было, и четыре члена экипажа:



- За пассажирами немедленно прибыл лайнер из Красноярска, и они улетели чуть позднее другим рейсом, - рассказали в пресс-службе авиакомпании, подтвердив, что по данному факту транспортная прокуратура начала доследственную проверку.



