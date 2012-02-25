ДТП в Волынской области Украины унесло жизни 4 человек

В Волынской области на Украине минувшей ночью произошла автомобильная авария, унесшая жизнь четырех человек. ДТП произошло у села Журавичи, погибли 4 человека, еще трое были госпитализированы.



По данным МЧС Украины, водитель легкового автомобиля Volkswagen не справился с управлением. В результате иномарка съехала на обочину и перевернулась. Всего на Украине за последние сутки произошло 81 дорожно-транспортное происшествие, в автомобильных авариях погибли 17 человек.