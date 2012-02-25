Действия «скорой» в аквапарке клуба, где утонул мальчик, проверит следствие

В Подмосковье расследуют все обстоятельства гибели пятилетнего мальчика в аквапарке загородного клуба «Юна-Лайф». Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов подчеркнул, что особое внимание в расследовании дела будет уделено действиям скорой помощи.

«Они не были быстрыми и эффективными. Ребенок был еще жив», - написал в своем микроблоге в Твиттере Астахов.

Напомним, малыш Костя Шведов, приехавший в новый клуб «Юна-Лайф» в деревню Капустино Мытищинского района, отдыхать с родителями, захлебнулся в бассейне и умер позднее в больнице.

Ребёнка на дне бассейна обнаружили врачи, отдыхающие в тот день в клубе. Они два часа боролись за жизнь малыша. Сотрудники клуба вызвали «скорую». Первая бригада приехали спустя сорок минут. Медики ехали из Сухарево и Мытищ. Ближайшие подстанции скорой помощи, находящиеся в Долгопрудном и Лобне, не имели права обслуживать район, где находится аквапарк.

Отчим погибшего ребенка, утверждает, что сотрудники бассейна не соблюдали технику безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» и «Оставление в опасности».