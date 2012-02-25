В Турции прогремел взрыв на плотине, погибли 3 человека

На юге Турции произошла авария на плотине Гекдере. Инцидент произошел в провинции Адана. На плотине прогремел взрыв. Погибли три человека, еще 10 считаются пропавшими без вести.



Взрыв прогремел 24 февраля в водоотводном тоннеле у основания плотины, передает Associated Press. На момент происшествия в тоннеле находились 10 рабочих. В настоящее время неизвестно - погибли они или нет. На стройке плотины были заняты около 300 человек. Во время взрыва рядом с тоннелем находились 25-30 человек.