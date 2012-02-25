В Москве школьник был госпитализирован с сотрясением мозга из-за упавшего снега

В Москве школьник пострадали из-за упавшего с крыши снега. Инцидент произошел в пятницу, 24 февраля, на юго-западе города. Пострадавший ребенок был госпитализирован.



Как стало известно, на школьника упал снег с крыши трехэтажного дома. Инцидент произошел на улице Большая Черемушкинская, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. В результате пострадал ученик третьего класса. Он был госпитализирован с сотрясением головного мозга.