В Москве один человек пострадал при обрушении строительных плит
25 февраля 2012, 07:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На Гребном канале в Москве в ночь на субботу пострадал человек в результате обрушения строительных плит , сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице. До прибытия спасателей он был извлечен из-под завала.
"Между строительных бытовок на Гребном канале по адресу: улица Крылатская, дом 2, произошло обрушение плит, в результате которого пострадал один человек", - сказал представитель ведомства, передает Интерфакс.
Пострадавшего передали врачам скорой помощи, сейчас ведется проверка на предмет наличия других пострадавших.