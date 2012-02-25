В Москве один человек пострадал при обрушении строительных плит

На Гребном канале в Москве в ночь на субботу пострадал человек в результате обрушения строительных плит , сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице. До прибытия спасателей он был извлечен из-под завала.



"Между строительных бытовок на Гребном канале по адресу: улица Крылатская, дом 2, произошло обрушение плит, в результате которого пострадал один человек", - сказал представитель ведомства, передает Интерфакс.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи, сейчас ведется проверка на предмет наличия других пострадавших.