Серьезно пострадали пять человек в крупной автоаварии на Ленинском в Москве

В Москве на Ленинском проспекте минувшей ночью произошло крупного ДТП: столкнулись пять автомобилей. Серьезно пострадали пять человек. Столичные медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

В районе дома номер 22 на Ленинском проспекте произошло столкновение автомобилей Volvo, BMW, Toyota и двух Ford Foсus. Во время аварии произошло разлитие бензина, движение в сторону области сильно затруднено, передает агентство "Интерфакс".