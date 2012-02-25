Серьезно пострадали пять человек в крупной автоаварии на Ленинском в Москве
25 февраля 2012, 07:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве на Ленинском проспекте минувшей ночью произошло крупного ДТП: столкнулись пять автомобилей. Серьезно пострадали пять человек. Столичные медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.
В районе дома номер 22 на Ленинском проспекте произошло столкновение автомобилей Volvo, BMW, Toyota и двух Ford Foсus. Во время аварии произошло разлитие бензина, движение в сторону области сильно затруднено, передает агентство "Интерфакс".