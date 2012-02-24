Число жертв пожара в пекарне в подмосковных Горках увеличилось

Еще один пострадавший скончался в результате пожара в пекарне в Подмосковье в поселке Горки-25. 30-летний мужчина находился в реанимации в ожоговом центре Подмосковья.



Как сообщалось, взрыв баллона в здании в Дмитровском районе Московской области в закрытом военном поселке Горки-25 в минувшее воскресенье привел к пожару на площади 300 квадратных метров. Во время пожара, который удалось потушить только через шесть часов, взорвалось еще семь баллонов.

В тот день погибли два человека. Позже умерли еще пять человек из 11 пострадавших, госпитализированных после пожара.



