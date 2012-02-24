Актер Алексей Булдаков попал в ДТП на Кутузовском проспекте

В Москве произошла автомобильная авария с участием двух легковых автомобилей, в салоне одной из иномарок находился Народный артист России Алексей Булдаков. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте.

Авария произошла около 17.00 по. Пострадавших в результате ДТП нет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, столкнулись лимузин и Lincoln. На заднем сидении одной из машин находился актер Алексей Булдаков. "Это мелкое ДТП, все живы и здоровы, все хорошо, никаких проблем. Я домой", - сказал Народный артист РФ. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые установят виновника происшествия.