В Пулково успешно приземлился аварийный Ан-148

В Санкт-Петербурге а аэропорту "Пулково" совершил успешную посадку пассажирский самолет Ан-148. Самолет благополучно приземлился, люди не пострадали. Напомним, после взлета Ан-148 в Берлине, на полосе остались куски резины.

Предполагалось, что резина осталась от колеса левой стойки шасси. Инцидент произошел в 16:43. На борту самолета находились 37 пассажиров. Росавиация в настоящее время формирует комиссию для расследования всех причин и обстоятельств авиационного события, передает РИА Новости. В 18.15 самолет успешно приземлился в аэропорту "Пулково". Пострадавших в результате инцидента нет.