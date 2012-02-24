В Мурманской области льдом и снегом с крыши завалило трех детей (ВИДЕО)

В Мурманской области в Апатитах задержан представитель фирмы, обслуживающий придомовую территорию дома. При обрушении козырька подъезда дома погиб 13-летний мальчик и еще двое детей были травмированы.



Обрушение крыши козырька подъезда произошло днем 22 февраля у дома на улице Дзержинского.

Льдом и снегом, упавшим с крыши, завалило двух 13-летних и одного 7-летнего мальчика, которые катались с ледяной горки. Двое мальчиков с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Апатитскую городскую больницу. Один ребенок находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и повреждением позвоночника.

По факту гибели ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 109 статьи Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом свих профессиональных обязанностей").

Причины обрушения козырька устанавливаются.



