В Мурманской области льдом и снегом с крыши завалило трех детей (ВИДЕО)
24 февраля 2012, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Мурманской области в Апатитах задержан представитель фирмы, обслуживающий придомовую территорию дома. При обрушении козырька подъезда дома погиб 13-летний мальчик и еще двое детей были травмированы.
Обрушение крыши козырька подъезда произошло днем 22 февраля у дома на улице Дзержинского.
Льдом и снегом, упавшим с крыши, завалило двух 13-летних и одного 7-летнего мальчика, которые катались с ледяной горки. Двое мальчиков с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Апатитскую городскую больницу. Один ребенок находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и повреждением позвоночника.
По факту гибели ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 109 статьи Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом свих профессиональных обязанностей").
Причины обрушения козырька устанавливаются.